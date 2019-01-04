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Учительница устроила школьникам в США вечеринку с марихуаной

FERNVALL LOTTE/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Новогоднюю вечеринку с алкоголем и марихуаной устроила несовершеннолетним учительница одной из школ американского штата Кентукки. Соседи 36-летней Линдси Е. Льюис вызвали к её дому полицию.

По словам заявителей, гости вечеринки, устроенной 1 января, повредили их имущество. В полицейском отчёте указывается, что на праздник собрались 40 человек, в том числе 14 детей. Когда приехала полиция, некоторые подростки пытались сбежать, сообщает WDRB.

Прибывшие на место правоохранители почувствовали в доме учительницы запах марихуаны, обнаружили разбросанные бутылки из-под алкогольных напитков. Сама Линдси Е. Льюис находилась под воздействием психотропных веществ.

В полиции женщине предъявили обвинения по 14 пунктам, связанным с незаконным обращением с несовершеннолетними.

Как писал News.ru, в октябре 2018 года учащийся средней школы в американском штате Джорджия ранил учителя ножом во время урока. Происшествие случилось в городе Лилберн.


#сша #алкоголь #марихуана #школа #педагоги
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