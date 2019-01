Трамп поздравил недоброжелателей с Новым годом

Американский лидер Дональд Трамп в новогоднем поздравлении упомянул своих недоброжелателей и посоветовал им успокоиться и наслаждаться.

Президент добавил, что новый год «будет потрясающим для тех, кто не страдает синдромом умопомешательства на почве нелюбви к Трампу». Кроме того, глава государства отметил, что Соединённые Штаты «ожидают великолепные события».

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!