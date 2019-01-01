Трамп поздравил недоброжелателей с Новым годом

https://news.ru/storage/news/3a867ffd9f50221814ae96806862862b/0f9d4835-a231-41e1-9073-79dc8f9712c9_850.jpg White House/Global Look Press

Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп в новогоднем поздравлении упомянул своих недоброжелателей и посоветовал им успокоиться и наслаждаться.

«Всех с Новым годом, в том числе тех, кто меня ненавидит, а также СМИ, распространяющие фейковые новости», — написал он в своём Twitter.

Президент добавил, что новый год «будет потрясающим для тех, кто не страдает синдромом умопомешательства на почве нелюбви к Трампу». Кроме того, глава государства отметил, что Соединённые Штаты «ожидают великолепные события».

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.

Как писал News.ru, пользователи соцсетей высмеяли новогоднее поздравление украинского президента Петра Порошенко. По мнению юзеров, многие описанные главой страны достижения — профанация.