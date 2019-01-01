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Трамп поздравил недоброжелателей с Новым годом

Дональд Трамп White House/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Американский лидер Дональд Трамп в новогоднем поздравлении упомянул своих недоброжелателей и посоветовал им успокоиться и наслаждаться.

«Всех с Новым годом, в том числе тех, кто меня ненавидит, а также СМИ, распространяющие фейковые новости», — написал он в своём Twitter.

Президент добавил, что новый год «будет потрясающим для тех, кто не страдает синдромом умопомешательства на почве нелюбви к Трампу». Кроме того, глава государства отметил, что Соединённые Штаты «ожидают великолепные события».

Как писал News.ru, пользователи соцсетей высмеяли новогоднее поздравление украинского президента Петра Порошенко. По мнению юзеров, многие описанные главой страны достижения — профанация.


#сша #Трамп
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