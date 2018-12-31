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Порошенко высмеяли за его новогоднюю речь

Pavlo Gonchar/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее поздравление украинского президента Петра Порошенко. По мнению юзеров, многие описанные главой государства достижения — профанация.

По словам лидера страны, украинцы совместными усилиями «меняют государство, утверждают независимость и защищают европейский выбор, достойно отвечая на экономические и политические вызовы».

Впрочем, жители Украины усомнились в том, что перечисленные президентом достижения имели место.

«Нет никакого экономического роста. Промпроизводство не растёт, строительство притормозило, держимся на сельском хозяйстве и услугах, на валютных поступлениях заробитчан, кредитах МВФ», — написал @trueRock_n_roll.

В свою очередь, @Adamow69 назвал президента изгоем, отметив, что «ЕС уже не знает, что делать с таким попрошайкой».

Ранее News.ru писал, что Порошенко останется на новогодние праздники в своей резиденции в Ивано-Франковской области. В этом году он предпочёл нарушить традицию встречать Новый год на Мальдивских островах.


#украина #порошенко #соцсети
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