Порошенко высмеяли за его новогоднюю речь

https://news.ru/storage/news/a279711c7cf80cb674ed76b73e1ecd01/5e81c165-1f42-4c57-9698-fd07d2b75923_850.jpg Pavlo Gonchar/Global Look Press

Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее поздравление украинского президента Петра Порошенко. По мнению юзеров, многие описанные главой государства достижения — профанация.

По словам лидера страны, украинцы совместными усилиями «меняют государство, утверждают независимость и защищают европейский выбор, достойно отвечая на экономические и политические вызовы».

У 2018 ми не тільки зберегли, а й значно зміцнили потужну трансатлантичну коаліцію на підтримку України.



Принцип «нічого про Україну без України» став аксіомою міжнародної політики. Міцно тримаємо оборону на дипломатичному фронті!#ДипломатичнийФронт pic.twitter.com/I8BANHne10 — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2018 г.

Впрочем, жители Украины усомнились в том, что перечисленные президентом достижения имели место.

«Нет никакого экономического роста. Промпроизводство не растёт, строительство притормозило, держимся на сельском хозяйстве и услугах, на валютных поступлениях заробитчан, кредитах МВФ», — написал @trueRock_n_roll.

В свою очередь, @Adamow69 назвал президента изгоем, отметив, что «ЕС уже не знает, что делать с таким попрошайкой».

Ранее News.ru писал, что Порошенко останется на новогодние праздники в своей резиденции в Ивано-Франковской области. В этом году он предпочёл нарушить традицию встречать Новый год на Мальдивских островах.