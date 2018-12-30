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Порошенко отметит Новый год в своей резиденции

Пётр Порошенко president.gov.ua

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко останется на новогодние праздники в своей резиденции в Ивано-Франковской области.

В этом году Порошенко предпочёл нарушить традицию встречать Новый год на Мальдивских островах. Он останется на любимой даче бывшего президента Украины Виктора Януковича, в особняке «Синегора», со своей семьёй.

Ранее News.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин не упомянул президентов Украины и Грузии Петра Порошенко и Саломе Зурабишвили в своём новогоднем письме к мировым лидерам.


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