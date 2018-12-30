Порошенко отметит Новый год в своей резиденции

Президент Украины Пётр Порошенко останется на новогодние праздники в своей резиденции в Ивано-Франковской области.
В этом году Порошенко предпочёл нарушить традицию встречать Новый год на Мальдивских островах. Он останется на любимой даче бывшего президента Украины Виктора Януковича, в особняке «Синегора», со своей семьёй.
Ранее News.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин не упомянул президентов Украины и Грузии Петра Порошенко и Саломе Зурабишвили в своём новогоднем письме к мировым лидерам.