В Министерстве иностранных дел Грузии назвали ситуацию с возвращением парламентской делегации России права голоса в ПАСЕ и возможности участия в июньской сессии вызывающим событием, идущим вразрез со всеми международными нормами.
По словам главы грузинского МИДа Давида Залкалиани, итоги ночного голосования парламентариев повергли его лично в шоковое состояние.
Sad decision by @PACE_News! Like back in May, during the @coe Ministerial in Helsinki, Georgia principally opposed this decision. We are consistent to our position!
Вызывающее решение ПАСЕ! Мы ещё в мае в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы зафиксировали принципиальную позицию и не поддержали это решение. Наша позиция является последовательной, — написал грузинский дипломат в Twitter.
Накануне ПАСЕ резолютивно большинством голосов парламентариев пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. За возвращение проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.
Событие вызвало на Украине сильное неприятие. Настолько, что глава МИДа страны Климкин был вынужден отозвать из Страсбурга посла в Совете Европы в Киев для консультаций, писал News.ru.