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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал главную причину вспышки заболеваемости вирусами Зика и Эбола в разных странах мира. По его словам, этому способствовало вмешательство человека в экспериментальных или каких-либо других целях.

Рябков сообщил, что США «финансируют сбор биоматериалов, вывозят к себе штаммы микроорганизмов и проводят исследования, целью которых является повышение смертоносности возбудителей этих опасных заболеваний. Он также отметил, что стойкость вирусов...