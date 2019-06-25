Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Грузии назвали ситуацию с возвращением парламентской делегации России права голоса в ПАСЕ и возможности участия в июньской сессии вызывающим событием, идущим вразрез со всеми международными нормами.

По словам главы грузинского МИДа Давида Залкалиани, итоги ночного голосования парламентариев повергли его лично в шоковое состояние.

Вызывающее решение ПАСЕ! Мы ещё в мае в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы зафиксировали принципиальную позицию и не поддержали это решение. Наша позиция является последовательной, — написал грузинский дипломат в Twitter.

Накануне ПАСЕ резолютивно большинством голосов парламентариев пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. За возвращение проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.

Событие вызвало на Украине сильное неприятие. Настолько, что глава МИДа страны Климкин был вынужден отозвать из Страсбурга посла в Совете Европы в Киев для консультаций, писал News.ru.

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