Посол Украины при Совете Европы спешно отозван в Киев для проведения консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.
По словам главы МИДа, данное решение было скоротечным, вынужденным и связанным исключительно с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации в эту влиятельную европейскую парламентскую структуру.
Совет Европы потерял наше доверие. Из лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций, — цитирует Климкина ТАСС.
Украинский политик не стал исключать, что за отзывом посла последует полная приостановка участия Киева в ПАСЕ.
Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Российская сторона впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий.
Ранее украинский депутат Борислав Берёза, узнав о решении ПАСЕ восстановить для РФ право голоса в организации, выместил свои негативные эмоции на российских журналистах, писал News.ru.