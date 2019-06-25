https://static.news.ru/photo/d0b5a29c-9753-11e9-80d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: PACE_News/Twitter

Посол Украины при Совете Европы спешно отозван в Киев для проведения консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

По словам главы МИДа, данное решение было скоротечным, вынужденным и связанным исключительно с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации в эту влиятельную европейскую парламентскую структуру.

Совет Европы потерял наше доверие. Из лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций, — цитирует Климкина ТАСС .

Украинский политик не стал исключать, что за отзывом посла последует полная приостановка участия Киева в ПАСЕ.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Российская сторона впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий.

Ранее украинский депутат Борислав Берёза, узнав о решении ПАСЕ восстановить для РФ право голоса в организации, выместил свои негативные эмоции на российских журналистах, писал News.ru.