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Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу

Rayner Pena/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бюро по консульским делам Госдепартамента США призвало американских граждан, находящихся в Венесуэле, покинуть страну в связи с резким обострением в ней внутриполитического кризиса.

«Американским гражданам, проживающим в Венесуэле или направляющимся туда, следует серьезно рассмотреть возможность покинуть эту страну и отказаться от планов поездок в нее», — подчеркнули в Госдепартаменте.

Ведомство посоветовало американцам улететь коммерческими рейсами авиакомпаний, «пока они ещё доступны». Кроме того, в Госдепе предложили найти безопасное место тем гражданам США, которые решили не покидать Венесуэлу.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро напомнил дипломатам США о сроке, в который они должны покинуть страну. 

Как писал News.ru, 23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Российская Федерация поддерживает действующего президента Николаса Мадуро.


#сша #венесуэла #ГОСДЕП
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