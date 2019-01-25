Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу

https://news.ru/storage/news/f25f5d115c2c8109aef7309918b5ac15/1ced10d9-a2a1-4772-823a-55b778f8e09c_850.jpg Rayner Pena/Global Look Press

Бюро по консульским делам Госдепартамента США призвало американских граждан, находящихся в Венесуэле, покинуть страну в связи с резким обострением в ней внутриполитического кризиса.

«Американским гражданам, проживающим в Венесуэле или направляющимся туда, следует серьезно рассмотреть возможность покинуть эту страну и отказаться от планов поездок в нее», — подчеркнули в Госдепартаменте.

#Venezuela Security Alert: The US government has limited ability to provide emergency services to US citizens in Venezuela. US citizens residing or traveling in Venezuela should strongly consider departing Venezuela. Commercial flights remain available. https://t.co/MPIsRxiei7 pic.twitter.com/kxkzO10DLz — Travel - State Dept (@TravelGov) 25 января 2019 г.

Ведомство посоветовало американцам улететь коммерческими рейсами авиакомпаний, «пока они ещё доступны». Кроме того, в Госдепе предложили найти безопасное место тем гражданам США, которые решили не покидать Венесуэлу.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро напомнил дипломатам США о сроке, в который они должны покинуть страну.

Как писал News.ru, 23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Российская Федерация поддерживает действующего президента Николаса Мадуро.