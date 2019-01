Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу

Бюро по консульским делам Госдепартамента США призвало американских граждан, находящихся в Венесуэле, покинуть страну в связи с резким обострением в ней внутриполитического кризиса.

#Venezuela Security Alert: The US government has limited ability to provide emergency services to US citizens in Venezuela. US citizens residing or traveling in Venezuela should strongly consider departing Venezuela. Commercial flights remain available. https://t.co/MPIsRxiei7 pic.twitter.com/kxkzO10DLz