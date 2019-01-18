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Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Ответственность за взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса, а также маршрутки в Магнитогорске взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка ИГ. Об этом сообщается в статье, опубликованной в газете боевиков «ан-Наба».

В публикации говорится, что сторонники террористов якобы заложили взрывное устройство в здании и привели его в действие. Своё долгое молчание боевики объяснили «соображениями безопасности устроивших теракт», пишет telegram-канал Directorate 4.

Никаких подробностей джихадисты не приводят, цитируя заявления российских властей о том, что следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске не найдено.

Как писал News.ru, ранее некоторые СМИ высказывали версию, что причиной обрушения подъезда жилого дома 31 декабря и последующего взрыва микроавтобуса в Магнитогорске мог быть теракт, устроенный сторонниками ИГ. В СК заявили, что на месте обрушения дома не обнаружено следов взрывчатых веществ, а губернатор Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул, что взрыв в доме не связан с возгоранием маршрутки. Журналист Сергей Доренко предположил, что потенциальные террористы могли использовать бытовой газ для умышленного взрыва жилого дома в Магнитогорске.


#ИГ #магнитогорск
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