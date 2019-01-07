Доренко счёл бытовой газ средством для теракта

https://news.ru/storage/news/f81bbdd5007448855a03705454a3dda4/d8af526e-1f1d-485f-857d-86e0f89d6652_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Сергей Доренко

Потенциальные террористы могли использовать бытовой газ для умышленного взрыва жилого многоквартирного дома. Такое предположение в связи с появляющимися в СМИ версиями магнитогорской трагедии высказал журналист Сергей Доренко.

«А почему газ нельзя использовать как взрывчатку? Я вот не террорист никакой, не строитель никакой. Но если бы я писал художественную книгу о террористах, мои герои в спецовках обошли бы все квартиры и под предлогом проверки вентиляции заклеили бы всем вентиляцию. Затем мои герои убедились бы, что они могут накачать газом подвал и свою квартиру и вентиляционные коробы, а потом дать искру в одном из объёмов», — написал Доренко в своём Telegram-канале.

По его словам, в таком случае следов взрывчатки согласно сюжету вероятной книги «никто бы не обнаружил».

«Спецслужбы никогда не расскажут про магнитогорский способ, потому что он слишком простой и слишком доступный. А русские дома слишком беззащитны перед этим простым и доступным способом. И надо держать способ в секрете. Но террористы-то шепнут кому надо, понимаете? Сколько не секретничай, они — отрицательные герои, они захотят учить плохих всякому плохому. И это — проблема», — добавил Доренко.

Возможный отказ от газовых плит в жилых домах, как предлагают некоторые парламентарии, журналист также считает проблемным, поскольку «люди наотрез отказываются от электрических плит».

«Причина (отказа от электроплит. — News.ru) — нищета. А на нищету у силовиков какой ответ? Запретить нищету?» — резюмировал Доренко.

Как писал News.ru, ранее некоторые СМИ высказывали версию, что причиной обрушения подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса и последующего взрыва микроавтобуса в Магнитогорске мог быть теракт. В СК заявили, что на месте взрыва дома не обнаружено следов взрывчатых веществ, а губернатор Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул, что обрушение жилого дома в Магнитогорске не связано с возгоранием маршрутки.