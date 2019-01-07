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Издание: сгоревшую «газель» в Магнитогорске дважды угоняли

vk.com/russianpressa

происшествия [ версия для печати ]

Микроавтобус, взорвавшийся 1 января на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, прибыл в Челябинскую область из Татарстана. Транспортное средство дважды фигурировало в делах об угоне.

«Взорвавшаяся „газель“ с номером в919те174 прибыла на Южный Урал из Татарстана. Ранее на ней был государственный номер в446ве116. Автомобиль 2010 года выпуска, VIN: X96322132A0665000», — сообщает подробности о микроавтобусе челябинское издание «Русская пресса».

По данным авторов публикации, у «газели» было четыре владельца. Под татарстанскими номерами микроавтобус в Магнитогорске дважды угоняли. В первый раз это произошло 12 марта 2014 года. Нашли автомобиль 25 мая того же года. Второй раз микроавтобус находился в угоне с 20 по 21 февраля 2015 года.

Издание пишет, что в ноябре 2015 года собственником «газели» стал житель Магнитогорска. В октябре 2016 года у машины изменились номерной агрегат, цвет и конструкция. В последнее время микроавтобус использовался автопарком «Стрелец» для пассажирских перевозок, курсируя по маршруту № 31.

В публикации также отмечается, что срок действия полиса ОСАГО, выданного на «газель», заканчивался через три дня после взрыва — 4 января 2019 года.

Также издание опубликовало запечатлённое камерой ГИБДД фото водителя сгоревшего микроавтобуса, который мог находиться за рулём в день взрыва. По данным журналистов, 2 октября 2018 года водителю этой машины был выписан штраф за превышение скорости.

Как писал News.ru, по данным источника сайта Znak.com, обрушение подъезда и взрыв микроавтобуса, произошедшие в Магнитогорске на одной улице, могут быть связаны, и якобы в «газели» были уничтожены трое возможных террористов, а четвёртый скрылся. После этого по городу стали распространяться слухи о спецоперациях с участием ОМОНа.

В СК заявили, что на месте взрыва дома следов взрывчатых веществ не обнаружено, а губернатор Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул, что взрыв бытового газа и частичное обрушение жилого дома в Магнитогорске не связаны с возгоранием маршрутки. Последняя, по предварительным данным, сгорела из-за неисправности газового оборудования, хотя официальных выводов правоохранители ещё не сделали.


#ВЗРЫВ #магнитогорск #маршрутка
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