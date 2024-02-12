Женщина устроила стрельбу в церкви в Техасе Женщина устроила стрельбу в церкви и ранила ребенка в Техасе

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женщина открыла стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд, сообщает телеканал NBCDFW со ссылкой на полицию. Две человека ранены — пятилетний ребенок, который находится в больнице в критическом состоянии, а также 57-летний мужчина. Уточняется, что стрелявшую ликвидировали правоохранители.

Женщина 30–35 лет днем в воскресенье вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребенок четырех или пяти лет, — заявил представитель полиции.

Telegram-канал Baza опубликовал видео с места событий. За кадром слышны звуки выстрелов.

Ранее в Стамбуле произошла перестрелка у полицейского блокпоста близ здания суда. Нападавшими оказались мужчина и женщина. По информации СМИ, в результате нападения пострадали пять человек — трое полицейских получили ранения. Злоумышленники были ликвидированы, их мотивы не уточняются.

Кроме того, вооруженное нападение произошло на Лионском вокзале в Париже. Выходец из Мали 1992 года рождения травмировал ножом не менее трех человек, один пострадавший получил тяжелые увечья. Нападавшего задержали.

До этого четыре человека погибли во время стрельбы на рынке в грузинском городе Рустави. Уточняется, что один из погибших является родственником нападавшего — родным дядей. Также ранен двоюродный брат стрелка.