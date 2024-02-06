Смертельная перестрелка в Стамбуле у здания суда попала на видео Пять человек пострадали после нападения на здание суда в Стамбуле

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В Стамбуле произошла перестрелка у полицейского блокпоста близ здания суда Чаглаян в Стамбуле, нападавшими оказались мужчина и женщина, сообщает турецкая газета Habertürk. По ее данным, в результате нападения пострадали пять человек — трое полицейских получили ранения. Нападавших ликвидировали.

Сегодня в 11:46 была предпринята попытка нападения на блокпост перед воротами здания стамбульского суда Чаглаян. Двое нападавших — женщина и мужчина — были убиты, — сообщил глава МВД Али Ерликая.

Звуки стрельбы были слышны в здании суда, из-за чего находившиеся там люди в панике легли на пол. В настоящее время здание суда оцеплено полицией, входы и выходы закрыты, приняты повышенные меры безопасности. Вокруг здания дежурят сотрудники правоохранительных органов.

В январе в Ростове-на-Дону возле караоке-клуба произошла перестрелка между группой мужчин. Ночью молодые люди вышли на улицу из заведения и начали выяснять отношения. Один из участников потасовки при этом сел за руль авто и несколько раз пытался наехать на оппонентов. Позже пассажир автомобиля крикнул в адрес недоброжелателя оскорбительное высказывание, после чего тот выпустил несколько пуль в сторону автомобиля.