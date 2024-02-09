Названо число погибших при стрельбе на рынке в грузинском Рустави МВД Грузии: четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Рустави

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четыре человека погибли во время стрельбы на рынке в грузинском городе Рустави, сообщает МВД Грузии. Уточняется, что один из погибших является родственником нападавшего.

Установлено, что на территории рынка несколько выстрелов произвел рожденный в 1988 году Г. О. В результате стрельбы убиты четыре человека, в том числе дядя обвиняемого, который работал на рынке. Ранен один человек — двоюродный брат обвиняемого, — сообщили в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. Открывшего стрельбу задержали на месте. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных служб, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее в Стамбуле произошла перестрелка у полицейского блокпоста близ здания суда Чаглаян. Нападавшими оказались мужчина и женщина. По информации турецкого издания Habertürk, в результате нападения пострадали пять человек — трое полицейских получили ранения. Злоумышленники были ликвидированы, их мотивы не уточняются.