Вооруженное нападение произошло на вокзале в Париже AFP: три человека пострадали во время вооруженного нападения на вокзале в Париже

Фото: IMAGO/Global Look Press

На Лионском вокзале в Париже произошло вооруженное нападение, сообщает агентство AFP. Человек с ножом ранил нескольких людей.

По информации агентства, злоумышленник задержан. Им оказался выходец из Мали 1992 года рождения, при аресте он предъявил водительское удостоверение, выданное в Италии. Инцидент привел к нарушению движения поездов, пассажирам порекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

По меньшей мере три человека получили ранения, одному из них причинены тяжелые травмы. Нападение произошло около 08:00 по местному времени (10:00 мск) в зале ожидания № 3. Полиция эвакуировала персонал магазинов и ресторанов из этого помещения.

Ранее в Стамбуле вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter & Gamble. По информации Gazete Pencere, злоумышленник ворвался в главное здание предприятия, которое располагается в Гебзе. Мотивом стали нападения Израиля на сектор Газа. На месте работал спецназ, здание оцепили.

Кроме того, двое неизвестных с огнестрельным оружием совершили нападение на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер в Стамбуле. В результате атаки погиб один человек. Впоследствии правоохранители установили, что стрельбу устроили члены ячейки «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).