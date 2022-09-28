WSJ: США разрабатывают новые санкции против России WSJ: США собираются ударить санкциями по финансовым структурам России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России, сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что ограничения могут затронуть связанные с государством финансовые структуры.

Администрация Байдена в свою очередь готовит свою новую серию санкций, намерена усилить финансовый кордон вокруг российской экономики, — говорится в сообщении.

По информации издания, новые антироссийские санкции могут затронуть платёжную систему «Мир», Агентство по страхованию вкладов, Национальный клиринговый центр и Национальный расчётный депозитарий. Также в качестве мер рассматривается отключение новых российских банков от системы платежей SWIFT, расширение экспортного контроля и санкции против госкомпаний.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявила, что страны ЕС введут против России санкции из-за проведения референдумов в республиках Донбасса и на территориях Запорожской и Херсонской областей. По ее словам, новые рестрикции коснутся лиц, ответственных за организацию плебисцитов, а также затронут сферы, которые прежде не были охвачены.