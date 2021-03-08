Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по итогам выборов

https://static.news.ru/photo/d07db04e-8027-11eb-a7fe-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Верховный суд Соединённых Штатов Америки отклонил последнюю из трёх апелляций экс-лидера страны Дональда Трампа по результатам выборов, говорится в электронной базе инстанции. Юристы оставили в силе вердикт нижестоящего ведомства, отказавшего политику в иске с требованиями не учитывать результаты тысяч голосов в Висконсине, где бывший президент уступил нынешнему главе США Джо Байдену с разрывом в 20 тысяч голосов. ВС не стал объяснять свое решение.

Суд ранее отказался также рассмотреть иск Техаса и ряда других регионов, потребовавших пересмотреть итоги выборов руководителя государства. Несмотря на то что в ВС трудятся три назначенца Трампа, там дали понять, что не собираются вмешиваться в подсчёт бюллетеней, за это отвечали власти штатов. В судах нижестоящих инстанций Трамп проиграл около 55 дел, выиграл только одно, однако победа на итоги голосования не повлияла. Но Трамп до сих пор не признаёт результаты выборов и утверждает, что он их выиграл.

Кроме того, Трамп намерен противостоять переизбранию сенатора от Аляски Лизы Мурковски, представляющей Республиканскую партию. Она была одной из семи законодателей, поддержавших в верхней палате конгресса импичмент в отношении Трампа. Промежуточные выборы на севере в США пройдут в 2022 году. Некоторые республиканцы опасаются, что Трамп будет поддерживать более радикальных кандидатов, что осложнит партии возвращение контроля над палатой представителей и сенатом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Трамп недоволен, что республиканцы используют его имя для сбора средств. Он потребовал от трёх крупнейших организаций Республиканской партии прекратить это делать. Речь идёт о Национальном комитете Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC), Национальном комитете Республиканской партии (RNC), а также о Национальном комитете Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC). Адвокаты Трампа разослали в эти организации соответствующие письма.