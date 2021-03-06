Трамп запретил республиканцам использовать его имя для сбора денег

https://static.news.ru/photo/8c52d3f8-7eac-11eb-85e2-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп недоволен, что республиканцы используют его имя для сбора средств. Он потребовал от трёх крупнейших организаций Республиканской партии прекратить это делать.

Речь идёт о Национальном комитете Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC), Национальном комитете Республиканской партии (RNC), а также о Национальном комитете Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC). Адвокаты Трампа разослали в эти организации соответствующие письма.

Журналисты издания Politico заявили , что политик «впал в ярость из-за того, что его имя без его разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за его импичмент». Об этом им рассказал советник бывшего президента.

По словам источника, Трамп привержен Республиканской партии, тем не менее он выступает против использования его образа без разрешения.

Как писал NEWS.ru, Трамп серьёзно рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Близкие советники политика хотят, чтобы он баллотировался не вместе с экс-вице-президентом Майком Пенсом, а выбрал для себя кого-то другого.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что может баллотироваться на пост президента в 2024 году. Он рассматривает такую возможность, если Трамп не будет участвовать в выборах. Политик подчеркнул, что стремится продолжать заботиться о гражданах США.

Миллиардер Дональд Трамп, представитель Республиканской партии, одержал победу на президентских выборах в США в 2016 году, опередив свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон. Спустя четыре года он потерпел поражение на выборах и уступил пост Джо Байдену.