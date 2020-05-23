Вашингтон: Китай мешает американским авиакомпаниям совершать рейсы в КНР

https://static.news.ru/photo/0d71fa0c-9ce2-11ea-9117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Министерство транспорта Соединённых Штатов Америки обвинило руководство Китая в создании препятствий для работы авиакомпаний США в КНР. Перевозчики полностью прекратили перелёты в азиатскую страну к 12 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Ведомство отметило, что компании Delta и United Airlines собираются возобновить рейсы в КНР в июне, но, согласно постановлению Управления гражданской авиации КНР (CAAC), количество полётов, выполняемых иностранными авиаперевозчиками в страну, должно равняться показателям на 12 марта, пишет Reuters.

По мнению Минтранса США, документ фактически запрещает американским перевозчикам восстановить регулярное сообщение с Китаем. В министерстве добавили, что ситуация с ограничениями близка к критической.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство торговли США расширило санкционный список компаний, связанных с китайским правительством. В перечень попали организации, зарегистрированные в КНР, Гонконге и на Каймановых островах.