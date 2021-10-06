В Вашингтоне прошла акция в память о жертвах COVID-19

В Вашингтонском кафедральном соборе 700 раз прозвонили в колокол в память о жертвах коронавирусной инфекции. Одно звучание пришлось на тысячу летальных исходов в США. Об этом говорится на сайте учреждения.

Рядом с собором также открылась выставка художницы Сюзанны Бреннан Фирстенберг. Сразу на восьми гектарах разместили сотни тысяч белых флагов. На некоторых из них имеются памятные надписи и фото людей, умерших от коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 5 октября, США занимают первое место в мире по числу зафиксированных случаев коронавируса — 43 401 318. С начала пандемии в стране от заболевания умерло более 700 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что учёные оценили роль трёх показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжёлой формой коронавируса. По их данным, с высоким риском смерти связан низкий уровень специфических антител против белка вируса.