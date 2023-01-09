В США заявили, что Путин одним указом показал истинное лицо властей Украины Политик из США Барака: Путин показал всему миру Украину такой, какая она есть

Фото: Министерство обороны Украины

Президент России Владимир Путин указом о прекращении огня в Рождество показал Украину такой, какая она есть, заявил кандидат в вице-президенты США от партии «Зеленых» Аджаму Барака. По словам политика, Институт изучения войны, который финансируется крупными военными компаниями Соединенных Штатов, выяснил, что российский глава издал указ о перемирии с расчетом на то, чтобы «подорвать международную репутацию Киева».

Институт изучения войны, принадлежащий Демократической партии, заявил, что призыв РФ к рождественскому перемирию был направлен на то, чтобы подорвать международную репутацию Украины. Слишком поздно. За пределами Запада люди уже видят Украину такой, какая она есть, — написал Барака в Twitter.

5 января министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению Путина отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отказался от рождественского перемирия.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что Киев провел несколько сотен обстрелов во время режима прекращения огня 6 и 7 января. В ведомстве напомнили, что российские военные в районах проведения спецоперации с 12:00 6 января до 24:00 7 января соблюдали режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.