Минобороны России сообщило о нарушении Киевом режима прекращения огня Минобороны РФ: Киев произвел несколько сотен обстрелов во время режима прекращения огня 6 и 7 января

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Киев провел несколько сотен обстрелов во время режима прекращения огня 6 и 7 января, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве напомнили, что российские военные в районах проведения спецоперации с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января соблюдали режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз, — пояснили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что ответным огнем российских войск украинская артиллерия, которой велись обстрелы населенных пунктов, была подавлена.

В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины.

5 января министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия.