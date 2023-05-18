Стало известно, что произошло при попытке Patriot перехватить «Кинжал» MWM: Patriot выпустил 32 ракеты для перехвата «Кинжала» над Киевом и не попал ни одной

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

ЗРК Patriot

Украинские военные выпустили 32 ракеты из американского ЗРК Patriot при попытке перехватить российские гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве, пишет Military Watch Magazine. Пуск снарядов в финансовом эквиваленте равен $96 млн.

Тридцать две ракеты Patriot, которые нацелились на баллистические ракеты «Кинжал», потерпели неудачу. Общая стоимость их запуска обошлась в $96 млн, — говорится в материале.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 16 мая в результате удара «Кинжалами» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot. Также ВС РФ поразили гиперзвуковыми ракетами многофункциональную радиолокационную станцию производства США.

До этого CNN сообщил со ссылкой на американского военного чиновника, что российские военные нацелились на командные центры и другие важные объекты в Киеве.

Китайская Sohu сообщила, что уничтожение Patriot «Кинжалом» ставит под сомнение эффективность американского ЗРК, которому военные эксперты ставили высокие оценки. По словам обозревателя издания, напрашивается вопрос, не слишком ли сильно Украина хвастается полученными ЗРК Patriot, которые российская ракета за ночь превратила в груду пепла.