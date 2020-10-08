В США подсчитали стоимость лечения Трампа от COVID-19

Лечение президента США Дональда Трампа в течение трёх дней от коронавируса обошлось американской казне более чем в 100 тыс. долларов.
Такую оценку
При этом учитывались и непредусмотренные расходы на процедуры или лекарства, не подпадающие под действие стандартной медицинской страховки. Для рядового американца в таких случаях стоимость лечения значительно увеличивается.
Также отмечается, что расходы издание высчитывало, основываясь на нюансах и специфике американской системы здравоохранения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер заявил: при лечении президента США Дональда Трампа применялась комбинация трёх препаратов. По его словам, хозяин Белого дома может быть «единственным пациентом на планете», который лечился одновременно «Ремдесивиром», «Дексаметазоном» и коктейлем из антител.
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