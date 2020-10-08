В США подсчитали стоимость лечения Трампа от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e6e7dad2-0910-11eb-b2bc-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Лечение президента США Дональда Трампа в течение трёх дней от коронавируса обошлось американской казне более чем в 100 тыс. долларов.

Такую оценку даёт газета The New York Times. Издание отмечает, что непосредственно медицинская часть расходов оказалась менее затратной, чем стоимость дополнительных услуг. В их числе называется транзит главы государства на вертолёте из Белого дома в медицинский центр и обратно.

При этом учитывались и непредусмотренные расходы на процедуры или лекарства, не подпадающие под действие стандартной медицинской страховки. Для рядового американца в таких случаях стоимость лечения значительно увеличивается.

Также отмечается, что расходы издание высчитывало, основываясь на нюансах и специфике американской системы здравоохранения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер заявил: при лечении президента США Дональда Трампа применялась комбинация трёх препаратов. По его словам, хозяин Белого дома может быть «единственным пациентом на планете», который лечился одновременно «Ремдесивиром», «Дексаметазоном» и коктейлем из антител.