В США объяснили, почему в Европе возмущаются политикой Вашингтона WSJ: Макрон и другие лидеры Европы обвинили США в экономическом спаде и энергокризисе

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Европа обвиняет Вашингтон в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации, заявили обозреватели Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча. В статье для Wall Street Journal они отметили, что в Европе действия США считают не способствующими разрешению энергетического кризиса.

Трансатлантические связи начинают ослабевать, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине, — подчеркивается в публикации.

Ее авторы указали на тот факт, что в Европу Вашингтон поставляет сжиженный природный газ по высоким ценам, это добавляет нагрузку на европейскую производственную базу.

Журналисты считают, что названные трудности рождают разногласия между Вашингтоном и его союзниками. В Европе уже выражают разочарование из-за того, что растет ее зависимость от США в вопросах безопасности и экономической стабильности, написали Биссерб и Рестучча.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон отправился в США, чтобы обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом политику вокруг Украины и смягчение торговых разногласий. Макрона сопровождают министры иностранных дел, обороны и финансов. При этом один из советников Макрона предсказал сложные переговоры с Байденом из-за многочисленных разногласий союзников.