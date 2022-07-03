В США назвали «потрясающим» укрепление рубля под санкциями CBS: американские экономисты считают «потрясающим» укрепление рубля под санкциями

Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Рубль показывает потрясающий рост и входит в список лучших мировых валют 2022 года. И это при том, что действуют многочисленные антироссийские санкции Запада, заявили экономисты, которых опросил американский телеканал CBS.

Специалисты отметили, что в обычной ситуации оказавшаяся под санкциями США и Европы страна, теряет инвесторов и страдает из-за оттока капиталов. Следствием этого становится падение курса национальной валюты.

Однако рубль в России укрепляется, отмечает телеканал. Москва сделала невероятно энергичные шаги, чтобы предотвратить вывод денег за рубеж. В сочетании с резким ростом цен на топливо данный ход увеличил спрос на рубль и укрепил его.

Это нестандартная ситуация, — подчеркнул профессор Джеффри Франкель из Гарвардского университета.

Другие эксперты, по данным телеканала, назвали устойчивость национальной валюты знаком того, что Россия защищена от карательных западных мер.

Ранее стало известно, что оптимальный для российской экономики курс национальной валюты составляет 70–80 рублей за доллар. Правительство работает над возвращением рубля к этому уровню, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он пояснил, что сегодня механизм, позволяющий поддерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, практически не работает.