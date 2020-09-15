В США начались испытания истребителя нового поколения

https://static.news.ru/photo/de7e2a86-f7f4-11ea-a6ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boeing

Испытания опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения стартовали в США.

Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера. По его словам, в воздух была поднята полномасштабная демонстрационная модель нового самолёта. Технические параметры истребителя хранятся в тайне, однако военные сообщают, что самолёт уже побил какие-то рекорды.

Мы готовы построить летальный аппарат следующего поколения таким образом, которого никогда прежде не было, — заявил Ропер.

По его словам, речь идёт о разработке целой группы новейших вооружений. Среди них — истребители, дроны, космические аппараты и многое другое.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты планируют разместить 150 военных самолётов пятого поколения в Арктике на Аляске, сообщил сенатор от штата Дэн Салливан.