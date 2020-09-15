В США начались испытания истребителя нового поколения

Испытания опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения стартовали в США.
Об этом
Мы готовы построить летальный аппарат следующего поколения таким образом, которого никогда прежде не было, — заявил Ропер.
По его словам, речь идёт о разработке целой группы новейших вооружений. Среди них — истребители, дроны, космические аппараты и многое другое.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты планируют разместить 150 военных самолётов пятого поколения в Арктике на Аляске, сообщил сенатор от штата Дэн Салливан.
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