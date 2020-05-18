В США коронавирус нашли у тысячи нелегальных мигрантов

https://static.news.ru/photo/3214c04c-61a0-11ea-99e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imagephotoagency.it

Более тысячи мигрантов, задержанных иммиграционной и таможенной полицией Соединённых Штатов, оказались заражены коронавирусом.

К 18 мая на наличие инфекции в организме были проверены 2172 нелегала, из них 1073 сдали положительные тесты, передаёт CNN.

В последние недели количество задержанных правоохранителями нелегальных мигрантов возросло. В полиции заявили, что работают над их освобождением, так как нелегалы, по мнению властей, уязвимы к коронавирусу. К настоящему моменту полицейские, проверив иммиграционную историю и оценив риски потенциальной угрозы общественной безопасности, отпустили более 900 человек из находящихся в заключении более чем 27 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в немецком городе Санкт-Августин коронавирусной инфекцией оказались заражены 120 жителей и 10 работников общежития для беженцев. Все инфицированные соблюдают карантин.