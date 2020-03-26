https://static.news.ru/photo/72373310-6f67-11ea-9163-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти американского Майами в ходе совещания, прошедшего в онлайн-формате, одобрили введение в городе комендантского часа.

Ограничения на передвижения в ночное время будут действовать ежедневно в период с 22:00 до 05:00 начиная с 27 марта. Они не коснутся жителей, которые возвращаются с работы или идут на неё, а также людей с острой болью, которым необходима медицинская помощь.

The city of Miami will enact a 10 p.m. to 5 a.m.curfew starting Friday night.



Police would have the ability to stop anyone out in public during this time period, with a few exceptions. https://t.co/TMjhWkilV5 pic.twitter.com/KkPdaOy3w2 — WLRN Public Media (@WLRN) March 26, 2020

Выгул собак в ночное время будет разрешён лишь в радиусе 76 метров от дома.

Во Флориде после заражения коронавирусом скончался американский драматург, лауреат четырёх премий «Тони» Терренс Макнэлли. Причиной смерти 81-летнего мужчины стали вызванные инфекцией осложнения, писал NEWS.ru.