Власти американского Майами в ходе совещания, прошедшего в онлайн-формате, одобрили введение в городе комендантского часа.
Ограничения на передвижения в ночное время будут действовать ежедневно в период с 22:00 до 05:00 начиная с 27 марта. Они не коснутся жителей, которые возвращаются с работы или идут на неё, а также людей с острой болью, которым необходима медицинская помощь.
The city of Miami will enact a 10 p.m. to 5 a.m.curfew starting Friday night.
Выгул собак в ночное время будет разрешён лишь в радиусе 76 метров от дома.
Во Флориде после заражения коронавирусом скончался американский драматург, лауреат четырёх премий «Тони» Терренс Макнэлли. Причиной смерти 81-летнего мужчины стали вызванные инфекцией осложнения, писал NEWS.ru.