Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти американского Майами в ходе совещания, прошедшего в онлайн-формате, одобрили введение в городе комендантского часа.

Ограничения на передвижения в ночное время будут действовать ежедневно в период с 22:00 до 05:00 начиная с 27 марта. Они не коснутся жителей, которые возвращаются с работы или идут на неё, а также людей с острой болью, которым необходима медицинская помощь.

Выгул собак в ночное время будет разрешён лишь в радиусе 76 метров от дома.

Во Флориде после заражения коронавирусом скончался американский драматург, лауреат четырёх премий «Тони» Терренс Макнэлли. Причиной смерти 81-летнего мужчины стали вызванные инфекцией осложнения, писал NEWS.ru.

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