В Госдуме назвали циничным поздравление Трампа с Днём Победы

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал намеренным и циничным исключение СССР из числа победителей нацизма в публикации администрации президента США в Instagram.

По мнению депутата, авторы поздравления не могли забыть о роли СССР и том, «как американское и английское руководства благодарили Сталина».

Это делается специально именно в святой для России день. <...> Делается цинично: такие политики в кавычках в очередной раз пытаются унизить и оскорбить наш народ, — цитирует Чепу РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 8 мая администрация президента США опубликовала поздравительное видео, в котором Дональд Трамп напомнил о победе союзников, упомянул лишь США и Британию. Пресс-служба Белого дома продублировала поздравление без упоминания Советского Союза.