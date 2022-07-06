В Госдепе заждались повода от России для проведения двусторонней встречи Госдепартамент США: Вашингтон ожидает от Москвы повода для встречи Блинкена и Лаврова

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Россия должна дать повод для организации встречи глав дипломатий Вашингтона и Москвы Энтони Блинкена и Сергея Даврова. На сегодняшний день подобный контакт неуместен. Такого мнения придерживается американский Госдеп, сообщает РИА Новости.

Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым, — сообщил представитель американского дипведомства.

Там также подчеркнули, что сейчас «неподходящее время для встречи Лаврова и Блинкена на полях встречи министров «Большой двадцатки» (G20), которая состоится 7–8 июля в Индонезии.

Ранее в Госдепе объявили, что подобная встреча между двумя дипломатами не планируется, несмотря на то, что Блинкен намерен принять участие в мероприятиях «двадцатки» в полной мере.