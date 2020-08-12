Умер американский миллиардер и медиамагнат Самнер Редстоун

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Американский миллиардер и медиамагнат Самнер Редстоун умер на 98-м году жизни в американском Лос-Анджелесе.

Редстоун являлся почётным председателем глобальной развлекательной компании ViacomCBS, а также председателем и главным исполнительным директором кинотеатральной компании National Amusements.

Самнер Редстоун был блестящим бизнесменом, который смог трансформировать семейную компанию автомобильных кинотеатров в глобальную медиакомпанию. Он являлся движущей силой и сильным конкурентом, оставил после себя большое наследие в бизнесе и благотворительности, — отметил главный исполнительный директор ViacomCBS Боб Бэкиш.

Редстоун был председателем Viacom с 1987 по 2016 год, а с 1996 по 2005 год занимал пост главного исполнительного директора. Под его руководством фирма купила медиакомпанию MTV, а также киностудию Paramount Pictures. В 2000 году он инициировал слияние Viacom и CBS, которое оценили в $39,8 млрд. В 2006 году компании были разделены, а спустя 13 лет произошло слияние. Редстоун занимался благотворительностью, в 1986 году он основал собственный фонд. За свою жизнь он пожертвовал примерно $260 млн, уточняет ТАСС.

В состав ViacomCBS входят телеканалы Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Showtime и некоторые другие. Объединённая компания также контролирует теле- и киностудию Paramount. По оценкам экспертов ViacomCBS, компания обладает самой большой аудиторией телезрителей в США.

Ранее NEWS.ru писал, что миллиардер Стэнли Хо скончался в возрасте 98 лет. О смерти предпринимателя сообщила его дочь Пэнси. Построивший в Макао империю казино Стэнли Хо был известен как король азартных игр. Он стал доминировать в игорном бизнесе после того, как в 1961 году получил монопольную лицензию. Она перестала действовать в 2001 году, однако конкуренция лишь подтолкнула к развитию, и состояние Хо возросло. В 2000 году Стэнли Хо потратил $30 млн на открытие казино в Пхеньяне. В настоящее время его компания SJM Holdings контролирует 20 казино в Макао.