Трое детей умерли в Нью-Йорке от связанного с коронавирусом заболевания

https://static.news.ru/photo/6d34ae42-9217-11ea-9b34-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Lamparski /Global Look Press

Трое детей в Нью-Йорке скончались от редкого воспалительного синдрома, который, как считается, связан с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 9 мая заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Накануне Куомо сообщил о смерти пятилетнего ребёнка от заболевания, связанного с коронавирусом и токсическим шоком, а также с болезнью Кавасаки, передаёт сайт Alarabia.

Ранее NEWS.ru писал, что выявляемость случаев инфицирования коронавирусом в Москве сейчас выше, чем в Нью-Йорке. Об этом 7 мая заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 274 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 198 676 (+10 817 за последние сутки), более 31 тыс. выздоровели, умерли 1827 человек. В Москве 104 189 заболевших (+5667 за последние сутки), выздоровели более 12 тыс., умерли 1010.