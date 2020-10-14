Трамп вместо теледебатов встретится с избирателями

https://static.news.ru/photo/3192bee2-0e27-11eb-92f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп проведёт встречу с электоратом. Она состоится 15 октября вместо отменённых ранее теледебатов. Заявление опубликовала телекомпания NBC, которая будет транслировать мероприятие.

Как отмечается в сообщении, Трамп начнёт общаться с избирателями в 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск 16 октября) в Майами (штат Флорида). Кроме NBC общение хозяина Белого дома с американцами покажут телеканалы MSNBC, CNBC, NBC, а также испаноязычный — Telemundo.

Соведущая утреннего шоу Today на NBC Саванна Гатри станет модератором дискуссии. При этом само мероприятие пройдёт на природе с соблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений.

При этом соперник Трампа, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден также сообщил, что собирается вместо дебатов поговорить с избирателями. Его мероприятие покажет в четверг канал ABC.

Решение отменить словесную дуэль, которая должна была пройти в четверг, приняла Независимая комиссия по президентским дебатам 9 октября. Причиной стали разногласия относительно формата. Второй раунд, по планам комиссии, должен был пройти в дистанционном формате из-за обнаруженного у Трампа коронавируса. Тогда глава Белого дома заявил, что в таком случае не планирует участвовать в них.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Большинство жителей крупных европейских стран хотят, чтобы президентские выборы в США выиграл Джо Байден. Таковы результаты опроса, проведённого компанией YouGov. Исследование проводилось с 15 сентября по 4 октября в Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Франции и Швеции. Больше всего Байдена поддерживают датчане — 80% респондентов из этой страны хотят видеть его президентом США.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп за время правления предпринял целый ряд произраильских шагов — от признания Иерусалима столицей еврейского государства до содействия нормализации отношений Тель-Авива с ОАЭ и Бахрейном. Это помогло ему заработать поддержку израильских граждан, но далеко не американских евреев. Незадолго до президентских выборов опросы свидетельствуют, что эта группа избирателей в большинстве своём собирается голосовать за кандидата от демократов Джо Байдена.