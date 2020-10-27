Трамп рассказал о зависти России к американским вооружениям

https://static.news.ru/photo/a3f80450-18e1-11eb-ac16-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай, Россия и весь остальной мир завидуют американским вооружениям. Он сказал это 27 октября в ходе выступления перед своими сторонниками на территории штата Висконсин.

На прошлой неделе Трамп уже высказывался по поводу достижений американского оружия. Он говорил, что гиперзвуковые ракеты США «в семь раз быстрее своих аналогов». По словам президента, Штаты модернизировали своё ядерное оружие «до невиданного уровня».

На этот раз глава государства сказал, что правительство инвестировало $2,5 трлн в вооружённые силы.

У нас есть лучшая военная техника в мире. Нам завидуют по всему миру: Россия и Китай. Мы — предмет зависти для всего мира. У нас лучшая во всём мире военная техника, которая произведена в США, — цитирует Трампа ТАСС.

Глава Белого дома делает подобные заявления, несмотря на то, что американские эксперты часто говорят об обратном, высказываясь на тему вооружения. Так, например, руководитель Пентагона Марк Эспер в прошлом году отметил, что Штаты в производстве гиперзвукового оружия оказались в «роли догоняющего» по отношению к России и Китаю.

Как передавал NEWS.ru, Дональд Трамп собирается уволить глав ФБР, ЦРУ и Пентагона в случае переизбрания, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме. Он считает силовой блок недостаточно лояльным себе и уже избавился бы от неугодных чиновников, если бы не грядущие выборы, накануне которых не принято совершать перестановки в высших эшелонах власти.