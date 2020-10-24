«Обезглавить» ФБР и ЦРУ: Трамп объявил войну силовикам

Президент США Дональд Трамп собирается уволить глав ФБР, ЦРУ и Пентагона в случае переизбрания, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме. Он считает силовой блок недостаточно лояльным себе и уже избавился бы от неугодных чиновников, если бы не грядущие выборы, накануне которых не принято совершать перестановки в высших эшелонах власти.

О намерении лидера «перетрясти» силовой блок сообщил портал Axios. По его данным, первыми жертвами переизбрания президента падут глава ФБР Кристофер Рэй и директор ЦРУ Джина Хаспер — оба ставленники самого Трампа.

В отставку также может отправиться генпрокурор Уильям Барр, предположительно, за то, что он отказался обнародовать до выборов так называемый доклад Дарема. Этот документ, составленным прокурором Джоном Даремом, посвящён нарушениям, которые администрация Барака Обамы допустила в ходе расследования связей Трампа с Россией. Глава Белого дома считает, что публикация доклада в преддверии выборов принесла бы ему дополнительные очки в день голосования. Барр же, видимо, не хочет, чтобы работа его подчинённых в Департаменте юстиции воспринималась как часть предвыборной агитации.

По сообщениям, этот доклад стал причиной того, что в немилость впала и директор ЦРУ Джина Хаспел: она отказалась рассекретить документы, которые могли бы подкрепить Доклад Дарема. Впрочем, фигура Хаспел считалась спорной ещё до её назначения. Ранее она руководила печально известной тюрьмой ЦРУ «Кошачий глаз» в Таиланде, где, по данным доклада сенатского комитета по разведке, пытали заключённых. После этого за Хаспел закрепилось прозвище Кровавая Джина.

В западном крыле [Белого дома] о Хаспел сложилось мнение, что она всё ещё пытается манипулировать людьми и результатами, — рассказал источник Axios. — Это рождает много подозрений по поводу её мотивов.

Кристофер Рэй Tom Williams / Pool via CNP/Global Look Press

Что же касается главы ФБР Кристофера Рэя, то Трамп убедил себя в том, что тот является инструментом «глубинного государства», сообщает Daily Beast. Рэй не угодил президенту тем, что не стал открывать расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера касательно его связей с украинской газовой компанией Burisma. Кроме того, президент считал, что Рэй должен открыто осудить своего предшественника на посту Джеймса Коми, запустив таким образом реформу службы. Но новый глава ФБР этого не сделал.

Наконец, министру обороны Марку Эсперу Трамп перестал доверять после того, как тот отказался задействовать армию для разгона протестов простив расовой дискриминации. Таким образом Эспер, до тех пор считавшийся трамповским лоялистом, поставил президента в неудобное положение. Ведь глава государства до этого заявил, что собирается вывести на улицы солдат. О возможной отставке Эспера после этого заговорили сразу же — Трамп известен тем, что не терпит подобных проявлений неповиновения. Но судя по всему, Белый дом решил совершить все важные перестановки уже после выборов.

Всех четверых кандидатов на вылет объединяет то, что они считались верными лично Трампу, но в определённый момент не оправдали его ожиданий. Стоит заметить, что такие ведомства, как ЦРУ, ФБР и Пентагон, традиционно стараются держаться подальше от партийных схваток, подчёркивая, что они служат интересам народа, а не конкретных политиков. Трамп же с самого начала считал, что они обязаны выполнять его личные поручения, и негодовал, когда этого не случалось.

Трамп стал лидером по числу отставок и назначений в своей администрации среди всех президентов начиная с Рональда Рейгана: за четыре года состав высшего чиновничьего аппарата при нём обновился на 91%. Больше всего перестановок произошло в первый год его правления, когда Белый дом «очищался» от людей, чьи взгляды не совпадали с президентскими. Но, как видно, в случае своей победы Трамп надеется укомплектовать администрацию ещё большими лоялистами.