Процесс импичмента президента США Дональда Трампа вышел на финишную прямую. Всё указывает на то, что демократам не удастся не только отстранить главу государства, но и затянуть процедуру вызовом свидетелей. Впрочем, на успех импичмента они и не надеялись, цель противников президента была в том, чтобы нанести максимальный ущерб его репутации. Трамп в свою очередь, чтобы перекрыть негативную повестку у себя дома, активизировал усилия во внешней политике. Так уже пытались делать два предыдущих президента, которым грозил импичмент — Ричард Никсон и Билл Клинтон. В некоторых случаях эта тактика действительно работает и в современной политике ассоциируется прежде всего с российским президентом Владимиром Путиным и взлётом его рейтингов после присоединения Крыма.

29 января, когда в американском сенате шли жаркие прения по поводу импичмента, Трамп подписал торговое соглашение с Мексикой и Канадой, призванное заменить предшествующее ей NAFTA. С самого начала правления миллиардер называл NAFTA «кошмаром» и хвастался, что сможет заключить сделку на гораздо лучших условиях. Обещание он сдержал, хотя аналитики заявили, что на 95% новое соглашение копирует NAFTA. Но Трампу было важно заявить о ключевой победе на внешнеполитическом фронте именно сейчас. Своими действиями он как бы показывает, что в отличие от демократов, которые все последние месяцы посвятили импичменту, он занят реальными делами.

Michael Reynolds/dpa/Global Look Press

В это же тяжёлое для президента время наконец была анонсирована долгожданная «сделка века» для Израиля и Палестины. Предложенное соглашение окрестили непродуманным и разработанным в интересах Израиля. Звучали даже предположения, что его детали раскрыли в конце января, чтобы помочь союзнику Трампа, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, переизбраться на очередной срок, но наверняка Трамп рассчитывал заработать очки и внутри США.

Если добавить к этому устранение иранского генерала Касема Сулеймани, убийство лидера «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России) Абу Бакра Аль-Багдади и заключение перемирия в торговой войне с Китаем, становится очевидным, что после запуска процедуры импичмента Трамп нацелился на успехи во внешней политике и готов рисковать, чтобы их добиться. Тем более, что отвлечь американцев от импичмента не так уж и сложно: телевизионные рейтинги открытых слушаний по этому делу падают всё время с момента их начала.

Журнал Foreign Affairs между тем вспомнил, как реагировали на импичмент два других президента, столкнувшихся с ним — Ричард Никсон и Билл Клинтон. Первый, как вспоминают очевидцы событий, полностью отдал внешнюю политику на откуп своему советнику по национальной безопасности, а затем и госсекретарю Генри Киссинджеру. В отличие от Клинтона и Трампа, Никсон, ко всему прочему страдавший от пристрастия к алкоголю, был полностью поглощён расследованием Уотергейтского дела, и его приближённые боялись, что он не сможет принимать взвешенных решений. Киссинджер вспоминал, что в США на тот момент боялись и того, что положением Никсона воспользуется Советский Союз.

В их глазах (СССР, — NEWS.ru) у нас не было действующего президента, — подчёркивал Киссинджер.

В итоге отошедший от внешней политики Никсон самоустранился и от президентства, когда понял, что импичмент неминуем.

Моника Левински Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Клинтон же, напротив, в разгар скандала с Моникой Левински всеми силами демонстрировал, что остаётся у руля страны. Так, он санкционировал операцию против главы «Аль-Каиды» (террористическая организация запрещена в России) Усамы бен Ладена в Афганистане, хотя его советники опасались, что она будет воспринята как попытка отвлечь американцев от импичмента. Так и произошло, да сама операция была неудачной. Клинтону впредь приходилось осторожнее подходить к внешнеполитическим шагам и бороться с влиянием импичмента на свои решения.

Сосредоточься на своей работе, сосредоточься на своей работе, — такими фразами, по свидетельствам помощников, Клинтон заполнял свой блокнот во время встречи на Ближнем Востоке в декабре 1998 года.

Рейтинги Клинтона после откровений Моники Левински, конечно, пострадали, но в целом оставались выше, чем у Трампа сегодня. Объяснить это можно не столько успехами на иностранных фронтах, сколько тем, что экономика США на тот момент показывала внушительные цифры роста.

Foreign Affairs отмечает, что ни одно из ограничений, связавших руки Клинтону и Никсону, по-видимому, не применимо к Трампу. Он не боится, что его обвинят в использовании внешней политики в личных целях. Как показал его звонок украинскому президенту Владимиру Зеленскому, Трамп, напротив, активно применяет эту тактику и не видит в ней ничего плохого. Но и ему стоит помнить, что отвлекающие манёвры за границей перестают работать, если кошельки собственных граждан начинают пустеть. В этом плане главе Белого дома пока нечего бояться, потому что, как и при Клинтоне, американская экономика сегодня чувствует себя вполне неплохо.