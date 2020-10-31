Трамп признался, что после выборов ему будет нужен отдых

https://static.news.ru/photo/8553adfc-1ba6-11eb-9db1-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Американскому президенту Дональду Трампу потребуется отдых после завершения предвыборной кампании и всеобщих выборов, которые пройдут 3 ноября.

Сегодня у нас запланировано три митинга, завтра — пять. На самом скромном из них ожидается не менее 25 тысяч человек. В понедельник у нас будет пять или шесть мероприятий. Я даже не знаю, чем мы займёмся после этого. Я полагаю, что мы просто пойдем домой и отдохнем, — заявил глава государства, выступая перед сторонниками.

Эксперты считают, что предварительные итоги выборов будут известны не 4 ноября, а на следующей неделе. Из-за пандемии коронавируса большое количество избирателей отдали свои голоса досрочно — придя на участки или проголосовав по почте.

Ранее соперник Трампа на выборах от Демократической партии Джо Байден отдал свой голос на президентских выборах в штате Делавэр. Политик пришёл на избирательный участок в городе Уилмингтон вместе с женой. Там Байден пообщался со сторонниками и журналистами.

Как писал NEWS.ru, глава Белого дома заявил, что не считает себя политиком. Он подчеркнул, что не всегда играет по правилам вашингтонского истеблишмента, поэтому его речи не похожи на речи типичных политиков.