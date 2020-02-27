https://static.news.ru/photo/473adc6e-5920-11ea-9cb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассказал, какие меры может принять человек, чтобы не заразиться коронавирусом. По его словам, для этого нужно соблюдать определённые правила.

Как вы, наверное, слышали, я в любом случае часто это делаю, но вам следует мыть руки, следить за чистотой. Не обязательно хвататься за каждый поручень, если только в этом нет необходимости, — приводит его слова РИА Новости.

Он вспомнил, что на днях с ними произошёл интересный случай. К нему подошёл человек и, поздоровавшись, обнял его, а затем признался, что у него жуткая простуда.

И он обнимает и целует меня. Я извинился и вышел помыть руки, — признался глава Белого дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что каждый новый день в Китае от нового коронавируса умирает всё меньше и меньше людей. За 25 февраля ушли из жизни 52 человека, а днём ранее страна потеряла 71 человека. Показатель смертности был равен 3,47%.