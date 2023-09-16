Сына наркоборона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка экстрадировали в США

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Сын бывшего лидера мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо (Коротышка), был экстрадирован в Соединенные Штаты, сообщило Министерство юстиции США. Операция прошла в рамках сотрудничества мексиканских и американских правоохранительных органов. Гусман Лопес был задержан 5 января и заключен под стражу в тюрьму особо строгого режима «Альтиплано» в Мехико.

В Соединенных Штатах Гусман Лопес обвиняется в преступном сговоре по распространению наркотиков, включая кокаин, метамфетамин и марихуану. Экстрадиция произошла после долгих юридических разбирательств. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард ранее отрицал возможность ускоренной выдачи американской юстиции.

Задержание Гусмана Лопеса в октябре 2019 года в городе Кульякане вызвало масштабные уличные бои, в результате которых погибли девять человек, а более 20 были ранены.

В июле 2015 года, Гусман сбежал из тюрьмы «Альтиплано» через тоннель длиной 1,5 км, который был прорыт на глубине 10 метров. Его снова арестовали в январе 2016 года, а затем выдали в США. В феврале 2019 года Гусман был признан виновным по всем обвинениям и приговорен к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что президента Гаити Жовенеля Моиза могли убить на фоне разборок между участниками наркотрафика. Такое мнение высказал заместитель руководителя Центра евро-атлантических и оборонных исследований РИСИ Дмитрий Бурых. Он не исключает, что убийство Моиза могли организовать колумбийские наркобароны.