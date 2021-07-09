Эксперт назвал самую вероятную причину убийства президента Гаити

Президента Гаити Жовенеля Моиза могли убить на фоне разборок между участниками наркотрафика. Такое мнение высказал в беседе с «360» заместитель руководителя Центра евро-атлантических и оборонных исследований РИСИ Дмитрий Бурых.

Эксперт убеждён , что убийство связано с выяснением отношений между криминальными группировками, которые пытаются сменить власть, чтобы в дальнейшем иметь приоритет в реализации своих планов по наркоторговле.

Бурых также не исключает, что убийство Моиза могли организовать колумбийские наркобароны.

Убийство Жовенеля Моиза произошло в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуацию взяли под контроль Национальная полиция и Вооружённые силы Гаити.

По предварительной информации, полицейские задержали 17 подозреваемых, среди которых есть два американца гаитянского происхождения.