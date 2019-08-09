https://static.news.ru/photo/dce9bd60-bb01-11e9-9e97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Патрик Крузиус, устроивший кровавую бойню в супермаркете в американском городе Эль-Пасо, признался, что его целью были мексиканцы.

Как сообщает телеканал NBC , в этом мужчина признался сразу, как только сдался полиции. В ордере на арест говорится, что подозреваемый сам вышел с поднятыми руками из машины и сообщил, что он и есть стрелок. По словам злоумышленника, он проехал более десяти часов на автомобиле, чтобы устроить атаку.

Житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 получили ранения.

Среди жертв 21-летнего стрелка есть семь мексиканцев, ещё несколько граждан этой страны получили ранения. Власти США рассматривают массовое убийство как акт внутреннего терроризма. Крузиусу могут быть предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти. На основании такой квалификации уголовного дела ему грозит высшая мера наказания.

После массового убийства в Эль-Пасо президент США Дональд Трамп поручил Минюсту разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за преступления, основанные на почве нетерпимости, сообщал News.ru.