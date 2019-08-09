Патрик Крузиус, устроивший кровавую бойню в супермаркете в американском городе Эль-Пасо, признался, что его целью были мексиканцы.
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Житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 получили ранения.
Среди жертв 21-летнего стрелка есть семь мексиканцев, ещё несколько граждан этой страны получили ранения. Власти США рассматривают массовое убийство как акт внутреннего терроризма. Крузиусу могут быть предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти. На основании такой квалификации уголовного дела ему грозит высшая мера наказания.
После массового убийства в Эль-Пасо президент США Дональд Трамп поручил Минюсту разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за преступления, основанные на почве нетерпимости, сообщал News.ru.