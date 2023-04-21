Стало известно об американских предупреждениях Украины по Артемовску WP: США еще в январе пытались уговорить Украину оставить Артемовск

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белый дом еще в январе предупреждал киевские власти, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать Артемовск (Бахмут), поэтому лучше оставить город, сообщает Washington Post. Издание сослалось на секретные документы Пентагона и американской разведки, предположительно, обнародованные в Сети, согласно которым, в Вашингтоне указывали на «неуклонное» продвижение российских войск на этом направлении с ноября 2022 года.

Пентагон предупреждал, что украинские подразделения, вероятно, окажутся «под угрозой окружения», если за месяц не покинут Артемовск. В Киеве предупреждения «не были услышаны», уточняет издание.

Также в Washington Post рассказали об американских предложениях по подрыву морального духа российских войск. США советовали Украине направить против ВС РФ «улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения» — сочетание артиллерии и ракет класса «земля — воздух».

Ранее в Минобороны России сообщили, что объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут» поражен ударом российских войск. Командный пункт находился в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что удар по командному пункту артемовской группировки войск наносился артиллерией и авиацией.