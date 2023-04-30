Стало известно о сомнениях США в успехе контрнаступления Украины The Times: американская разведка не верит в успех контрнаступления Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинские вооруженные силы (ВСУ) вряд ли смогут достичь значительных успехов в ходе контрнаступления, пишет The Times, ссылаясь на опубликованные секретные материалы американской разведки. Отмечается, что украинская сторона не имеет альтернативы, кроме как начать наступление в текущий весенний или летний период.

Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина в ходе контрнаступления вряд ли добьется чего-то большего, чем «скромные территориальные завоевания» у окопавшихся российских войск, — говорится в статье.

Согласно публикации, сейчас солдаты ВСУ осваивают 1550 бронированных машин и 230 танков, предоставленных западными странами.

Тем не менее, Украина сталкивается с дефицитом адекватной противовоздушной обороны, необходимой для крупной наступательной операции, говорится в статье. Запад ожидает действий от украинской стороны. Подчеркивается, что Киев должен продемонстрировать так называемый «результат инвестиций».

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины закупило порядка 26 тысяч мешков для трупов перед началом возможного контрнаступления ВСУ. По данным с украинского сайта госзакупок, заказы уже выполнены.

Telegram-канал WarGonzo опубликовал интервью предпринимателя Евгения Пригожина журналисту Семену Пегову, в котором бизнесмен, связанный с ЧВК «Вагнер», заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению. По его словам, Вооруженные силы Украины начнут его до 15 мая.