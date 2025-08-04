«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона

Известный американский политолог Джон Миршаймер предостерег Россию от доверия к Соединенным Штатам. В эфире на YouTube-канале Deep Dive профессор Чикагского университета назвал политику администрации президента Дональда Трампа непоследовательной и непредсказуемой, что делает невозможным полноценное дипломатическое взаимодействие.

Это типичный Трамп. Он действует наугад, бросает угрозы, а потом отступает. Кстати, если вы русский и смотрите это, спросите себя: что это говорит о взаимодействии с США в будущем? Есть ли надежда на дипломатию? Есть ли шанс, что мы сможем найти общий язык с этими людьми? Думаю, что ответ — нет. США — жулики, — сказал Миршаймер.

Эксперт охарактеризовал Соединенные Штаты как «государство-обманщика», подчеркнув необходимость для России готовиться к любому развитию событий. Миршаймер призвал российское руководство исходить из худшего сценария в отношениях с Вашингтоном, учитывая непредсказуемость американской внешней политики.

Ранее Трамп заявил, что у России есть 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине. Американский президент также отметил, что введет новые санкции против РФ в случае, если перемирие не будет достигнуто в озвученный им прежде срок. При этом Трамп признал, что Москва успешно справляется с ограничениями.