США заявили о готовности рассмотреть предложение РФ по обмену осужденными Белый дом: США рассмотрят «серьезное встречное предложение» России по обмену заключенными, если оно поступит

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Власти США готовы рассмотреть «серьезное встречное предложение» России по обмену заключенными, если оно поступит, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Комментируя ситуацию с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, она отметила, что Вашингтон ранее сделал обстоятельное предложение по этому вопросу. Трансляция выступления пресс-секретаря велась на YouTube-канале Белого дома.

Мы хотим, чтобы Россия приняла это предложение. <...> Или же они могут сделать серьезное встречное предложение. Но они должны сделать серьезное ответное предложение, — сказала Жан-Пьер.

4 августа Химкинский городской суд Московской области признал Грайнер виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения Грайнер и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

Грайнер дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США в 2016 и 2020 годах.

Позже стало известно, что Россия и США ведут диалог по поводу возможного обмена Грайнер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана на россиянина Виктора Бута.

Ранее президент США Джо Байден пообещал родным баскетболистки, что вернет ее домой. Глава государства добавил, что использует для этого все имеющиеся возможности. Он также пообещал, что вернет на родину Уилана. Власти США требуют от России немедленного принятия условий обмена заключенными.

В октябре стало известно, что жалобу на приговор Грайнер по делу о контрабанде наркотиков рассмотрят 25 октября в Московском областном суде.