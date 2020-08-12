США сократили добычу нефти за неделю на 300 тысяч баррелей

https://static.news.ru/photo/38a54e2e-dcb4-11ea-983f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Terry Eggers/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки снизили добычу нефти за минувшую неделю — с 1 по 7 августа 2020 года — на 300 тысяч баррелей. Показатель составил 10,7 млн «бочек» в сутки, передаёт Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

С середины июня объём извлечения сырья удерживался Вашингтоном на уровне 11 млн баррелей в сутки, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Таким образом, с середины марта 2020-го Белый дом снизил добычу примерно на 20% — на 2,4 млн баррелей в день.

Накануне Минэнерго США понизило прогнозируемую суточную добычу чёрного золота в стране в 2020 году до 11,26 млн баррелей (-3,2%), а на 2021 год — повысило до 11,14 млн баррелей (+1,2%). Коммерческие запасы сырья в США за минувшие семь дней упали на 4,512 млн баррелей и на 7 августа составляли 514,084 млн «бочек».

За первое полугодие 2020 года экспорт нефтепродуктов из РФ в США достиг 9,1 млн тонн в натуральном выражении, что стало максимальным с 2004 года. За первое полугодие 2019 года экспорт нефтепродуктов составлял 4 млн т. Отмечается, что США замещают российским мазутом тяжёлую нефть из подсанкционной Венесуэлы.

Всего Москва поставила в январе—июне 2020 года 74,63 млн т нефтепродуктов. На экспорт в США пришлось более 12%. Больше всего РФ поставила нефтепродуктов в Нидерланды — 16,3% от общего объёма.

Однако в стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов в США из РФ вырос не так значительно — с $1,7 млрд до $2,2 млрд. По данным экспертов, причина этого в резком снижении цены нефти. Нефтепродукты из РФ продавались в США в первом полугодии на 42% дешевле, чем годом ранее, из расчёта $33,2 за баррель.

Как полагают опрошенные NEWS.ru эксперты, мировые цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель. Котировки уже сделали первый шаг, пробив ключевой барьер в $45. На сырьевых и финансовых рынках сейчас царит оптимизм — все ожидают постепенного восстановления мировой экономики. На этом фоне нефтяные цены уже полностью отыграли своё падение с начала марта, вызванное развалом сделки ОПЕК+. К сожалению, курс рубля, который обвалился вместе со стоимостью сырья, на прежний уровень так и не вернулся.