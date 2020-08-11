Поставки нефтепродуктов из России в США стали рекордными за 16 лет

https://static.news.ru/photo/c5886f72-dbb7-11ea-a43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За первое полугодие 2020 года экспорт нефтепродуктов из России в США достиг 9,1 млн т в натуральном выражении, что стало максимальным с 2004 года.

Как пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС), за первое полугодие 2019 года экспорт нефтепродуктов составлял 4 млн т. Отмечается, что США замещают российским мазутом тяжёлую нефть из подсанкционной Венесуэлы.

Всего Россия поставила в январе—июне 2020 года 74,63 млн т нефтепродуктов. На экспорт в США пришлось более 12%. Больше всего Россия поставила нефтепродуктов в Нидерланды — 16,3% от общего объёма.

Однако в стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов в США из России вырос не так значительно — с $1,7 млрд до $2,2 млрд. По данным экспертов, причина этого в резком снижении цены нефти. Российские нефтепродукты продавались в США в первом полугодии на 42% дешевле, чем годом ранее, из расчёта $33,2 за баррель.

При этом за первое полугодие текущего года экспорт российской сырой нефти в США, наоборот, снизился почти в 2,4 раза в годовом выражении, до $546 млн. Суммарный импорт российской нефти за апрель—май составил 0,5 млн баррелей (0,07 млн т), ещё в марте он достигал 4,9 млн баррелей.

Как полагают опрошенные NEWS.ru эксперты, мировые цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель. Котировки уже сделали первый шаг, пробив ключевой барьер в $45. На сырьевых и финансовых рынках сейчас царит оптимизм — все ожидают постепенного восстановления мировой экономики. На этом фоне нефтяные цены уже полностью отыграли своё падение с начала марта, вызванное развалом сделки ОПЕК+. К сожалению, курс рубля, который обвалился вместе со стоимостью сырья, на прежний уровень так и не вернулся.