США планируют принять меры против Киргизии за помощь РФ в обходе санкций

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Правительство США готовит экономические меры, направленные на принуждение Киргизии к прекращению экспорта подсанкционных товаров в Россию, сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что список таких мер может быть представлен общественности на текущей неделе.

Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю, — сообщает газета.

Источники издания отмечают, что американские и европейские дипломаты несколько месяцев подряд посещали Бишкек, чтобы решить вопрос с поставками подсанкционных товаров. Однако все эти визиты не привели к нужному Западу результату.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что борьба с обходом Россией введенных против нее санкций является одной из важнейших задач для страны. Она подчеркнула, что Вашингтон намерен нарастить усилия на данном направлении, чтобы пресечь эти попытки. Особое внимание США намерены уделять поставкам военной техники и технологий, необходимых для проведения специальной военной операции.

Как сообщалось ранее, введение санкций против России подтолкнуло различные государства к возвращению своих золотовалютных резервов. Согласно результатам исследований, 68% центробанков хранят резервы у себя, а не в Великобритании или США.