Reuters: страны возвращают свои золотые резервы из-за санкций против РФ

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Все больше государств стали возвращать свои золотовалютные резервы после введения западными странами санкций в отношении России, сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса американской инвестиционной компании Invesco. Согласно данным этого опроса, 68% опрошенных центральных банков и суверенных фондов хранят свои резервы у себя в качестве «актива-убежища». В 2020 году этот показатель был на уровне 50%, указывает агентство.

Мы хранили [золото] в Лондоне <...>, однако мы вернули его в свою страну, чтобы держать его в качестве актива-убежища и обезопасить его, — заявили в одном из ЦБ.

Более 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 центробанков убеждены, что инфляция в ближайшее десятилетие будет только расти. Около 80% из 142 участников исследования называют геополитическую напряженность главным риском следующего десятилетия.

Reuters связывает такую тенденцию с заморозкой половины российских золотовалютных резервов на сумму в $640 млрд в рамках ограничительных мер против Москвы.

Ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что стоимость золотовалютных резервов России и Китая в ближайшее время может резко увеличиться, что приведет к потере доверия к доллару. По его мнению, это связано с созданием новой валюты БРИКС+, которая, вероятнее всего, будет привязана к золоту.