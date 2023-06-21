В США испугались возможного роста цен на золото Экс-советник ЦРУ Рикардс: доллар может потерять доверие из-за роста цен на золото

Фото: Shutterstock

Стоимость золотовалютных резервов России и Китая в ближайшее время может резко увеличиться, что приведет к потере доверия к доллару, предупредил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. В своей статье для издания The Daily Reckoning он отметил, что это связано с созданием новой валюты БРИКС+, которая, вероятнее всего, будет привязана к золоту, сообщает «ПолитРоссия».

Китай и Россия, вероятно, будут принимать решения. По моим оценкам, они захотят высокой долларовой цены на золото, чтобы повысить ценность своей валюты БРИКС. Это поможет увеличить их собственное богатство и подорвет доверие к доллару, — говорится в статье.

Рикардс указал, что Россия и Китай за последние несколько лет скупили десятки тонн этого драгоценного металла. На данный момент они занимают шестое и седьмое места по размерам золотых резервов. Кроме того, государства находятся в числе лидеров по добыче драгметалла. Такая политика может поднять цены на золото до $3000 за унцию, подчеркнул аналитик.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Экс-советник ЦРУ напомнил, что на конец августа запланирован саммит стран — участниц БРИКС, на котором должны объявить о создании новой валюты. Ее привязка к весу золота будет играть на руку России и Китаю. Таким образом, валюта будет иметь фиксированную стоимость в драгметалле. Для США это опасно тем, что стоимость золота к доллару будет плавающей. При росте долларовой цены на золото стоимость одного БРИКС будет также повышаться по отношению к американской валюте, пояснил эксперт.

Он выразил уверенность, что новость о создании новой валюты спровоцирует рост цен на золото. В связи с этим Россия и Китай, как владельцы больших запасов драгметалла, станут регулировать данный рынок. Рикардс подчеркнул, что доллар может потерпеть крах, когда золото подорожает до $3000.

Старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер ранее заявил, что санкции США после начала спецоперации позволили России укрепить рубль. По его словам, американский лидер Джо Байден сделал свою страну слабее конфискацией долларовых активов РФ.